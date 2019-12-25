Экс-полковника Квачкова и его жену сняли с поезда и забрали в СК

Причину снятия с поезда Квачкова и его жены пока не разглашают.

Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова и его супругу Надежду сняли с поезда, который следовал из Москвы в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Согласно опубликованным данным, Квачков с женой направлялся в Белоруссию для посещения конференции. В Вязьме их высадили с поезда.

Нас сняли с поезда в Вязьме, везут неизвестно куда неизвестно кто. сообщение Надежды Квачковой для правозащитников

По данным Readovka, в данное время Квачков с супругой находятся в Следственном комитете РФ. Причину, по которой экс-полковника и его жену сняли с поезда, не разглашают. Также неизвестны детали произошедшего.

Напомним, Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из колонии строгого режима. Он отбывал наказание за разжигание межнациональной розни.

Ранее в Волгограде задержали "смотрящего" криминального авторитета.

Фото: Telegram-канал Readovka

