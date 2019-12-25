Экс-полковника Квачкова и его жену сняли с поезда и забрали в СК

Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова и его супругу Надежду сняли с поезда, который следовал из Москвы в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Согласно опубликованным данным, Квачков с женой направлялся в Белоруссию для посещения конференции. В Вязьме их высадили с поезда.
Нас сняли с поезда в Вязьме, везут неизвестно куда неизвестно кто.
сообщение Надежды Квачковой для правозащитников
По данным Readovka, в данное время Квачков с супругой находятся в Следственном комитете РФ. Причину, по которой экс-полковника и его жену сняли с поезда, не разглашают. Также неизвестны детали произошедшего.
Напомним, Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из колонии строгого режима. Он отбывал наказание за разжигание межнациональной розни.
Ранее в Волгограде задержали "смотрящего" криминального авторитета.
Фото: Telegram-канал Readovka
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все