Экс-полковник Захарченко не признал вину в получении взяток

Его обвиняют во взяточничестве на 1,4 млрд рублей.

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал свою вину по делу о взятках почти на полтора миллиарда рублей, сообщает "РИА Новости". Другие фигуранты дела также не признались в содеянном.

На суде Захарченко заявил, что ему не понятно, в чем его обвиняют.

В чем конкретно, в каких действиях или бездействии выразилось общее покровительство? Не указан и источник формирования этих денежных средств, как и не услышали мы и сам предмет взятки.



Дмитрий Захарченко в суде

Напомним, согласно данным следствия, Захарченко около десяти лет получал взятки от группы лиц. В нее входили предприниматели Иван Станкевич, Валерий Маркелов, Борис Ушерович и Дмитрий Моторин. Следователи заявляют, что перечисленные лица находились под покровительством Захарченко. Посредниками являлись адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин.

Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей. Впоследствии за преступление Захарченко осудили на 12,5 лет колонии.

Ранее суд оправдал руководство Роспотребнадзора Карелии по делу о гибели детей на Сямозере.

Фото: Piter.tv