Суд снял с экс-полковника Захарченко статус склонного к побегу

Ранее на экс-полковника написал заявление сотрудник СИЗО "Лефортово".

Суд снял с осужденного бывшего полковника Дмитрия Захарченко статус склонного к побегу. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы. Известно, что отменено решение о постановке на учет фигуранта уголовного расследования как склонного к побегу, а также к нападению на конвой правоохранителей.

Административное исковое заявление Захарченко удовлетворено. пресс-служба судебной инстанции

Напомним, что ранее второй кассационный суд отменил постановления нижестоящих инстанций. Он обязал рассмотреть жалобу Дмитрия Захарченко по решению администрации СИЗО "Лефортово" о признании его склонным к побегу. Также против фигуранта было написано заявление от сотрудника ФСИН о том, что Захарченко может атаковать охрану. Осужденный заявил, что его оговорил сотрудник изолятора.

Напомним, что постановка на учет ужесточает режим содержания. В частности, бывший полковник обязан каждый час отмечаться у сотрудника СИЗО.

Генпрокуратура направила в суд дело экс-сотрудника МВД Захарченко.

Фото: Piter.tv