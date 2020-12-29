Генпрокуратура направила в суд дело экс-сотрудника МВД Захарченко

Генеральная прокуратура России направила в суд дело экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что специалисты утвердили обвинительное заключение в отношении фигуранта расследования. В результате судебная инстанция получила еще одно уголовное дело против бывшего руководителя "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов.
В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Захарченко и его соучастников Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
пресс-служба Генпрокуратуры РФ
Напомним, что Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взяток на 1,5 млрд рублей.
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко.
Фото: Piter.tv
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