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Генпрокуратура направила в суд дело экс-сотрудника МВД Захарченко
Сегодня, 12:11
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lesjasap

Генпрокуратура направила в суд дело экс-сотрудника МВД Захарченко

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Бывшего правоохранителя подозревают в коррупционной деятельности.

Генеральная прокуратура России направила в суд дело экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что специалисты утвердили обвинительное заключение в отношении фигуранта расследования. В результате судебная инстанция получила еще одно уголовное дело против бывшего руководителя "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов.

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Захарченко и его соучастников Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Напомним, что Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взяток на 1,5 млрд рублей.

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко.

Фото: Piter.tv

Теги: генеральная прокуратура, дмитрий захарченко, мвд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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Blentee Browimb
Сегодня 12:23

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