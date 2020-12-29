Генпрокуратура направила в суд дело экс-сотрудника МВД Захарченко

Бывшего правоохранителя подозревают в коррупционной деятельности.

Генеральная прокуратура России направила в суд дело экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что специалисты утвердили обвинительное заключение в отношении фигуранта расследования. В результате судебная инстанция получила еще одно уголовное дело против бывшего руководителя "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов.

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Захарченко и его соучастников Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Напомним, что Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взяток на 1,5 млрд рублей.

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко.

Фото: Piter.tv