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Задержан адвокат экс-полковника Захарченко за посредничество во взяточничестве
Сегодня, 14:38
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lesjasap

Задержан адвокат экс-полковника Захарченко за посредничество во взяточничестве

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ТАСС: Александр Горбатенко подозревается по части 3 статьи 291.1 УК РФ.

Задержан адвокат экс-полковника Дмитрия Захарченко за посредничество во взяточничестве. Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова. Александр Горбатенко подозревается в незаконной передаче денежных средств в размере 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Москвы 1964 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по части 3 статьи 291.1 УК РФ

Юлия Иванова, представитель СК РФ по Москве

В ближайшее время фигуранту расследования будет выбрана мера пресечения. Стоит отметить, что фамилию юриста в СК России не стали уточнять, но сведения о том, что речь идет именно о Горбатенко сообщили в ТАСС. Информационное агентство сослалось на собственный источник в правоохранительных органах.

Экс-полковник Захарченко не признал вину в получении взяток.

Фото: Следственный комитет России

Теги: адвокат, александр горбатенко, взятка, дмитрий захарченко, москва, следственный комитет, юлия иванова
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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