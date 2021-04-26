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У Полины Гагариной "вылетело плечо" во время выступления

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Ее увели за кулисы, но через некоторое время она вернулась и продолжила выступать.

Певица Полина Гагарина пострадала во время выступления в Челябинске. Артистка исполняла один из своих хитов и активно жестикулировала на сцене. Прямо во время этого у нее вылетел плечевой состав.

Певица от боли согнулась и не смогла дальше петь, к ней на помощь пришли организаторы. Ее увели за кулисы, но через некоторое время она вернулась и продолжила выступать.

Фанаты оценили мужество артистки, в соцсетях они отметили, что Полина Гагарина выступила "блестяще". 

Ранее Гагарина станцевала с Лазаревым в шоу "Танцы со звездами".

Фото:  Instagram / gagara1987
Видео: Instagram / @starbomcom

Теги: полина гагарина
Категории: Лента новостей,

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