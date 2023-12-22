На Туристской улице достроили поликлинику на 600 посещений в смену

Здесь будут работать отделения физиотерапии и лечебной физкультуры, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенодиагностический кабинет.

Закончилось строительство новой поликлиники для взрослых на Туристской улице. Работы велись в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству Санкт-Петербурга, сообщил портал "Строительный Петербург".

Новое семиэтажное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров рассчитано на 600 посещений в смену. Здесь будут работать отделения физиотерапии и лечебной физкультуры, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенодиагностический кабинет.

В новой поликлинике также будет работать дневной стационар на четыре койки и отделение скорой медицинской помощи на шесть бригад.

Ранее в В Московском районе после капитального ремонта открылось поликлиническое отделение Городской поликлиники №48 на Благодатной улице. Оно обслуживает более 67 тысяч жителей на 30 участках Московского района. Ремонт выполнен по федеральной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"