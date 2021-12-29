Полиция возбудила уголовное дело после драки супругов в Мурино

Соседи позвонили по номеру "112", когда услышали крики женщины.

Полиция возбудила уголовное дело после драки жены и мужа в Мурино, узнал Piter.TV. Привлечь к ответственности будет уже некого — мужчина скончался до приезда скорой помощи. По предварительным данным, 11 января он несколько раз ударил свою жену в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину госпитализировали с Оборонной улицы в тяжелом состоянии. Ее крики услышали соседи и вызвали правоохранителей. У потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Когда на место прибыли полицейские, состояние ее мужа стало резко ухудшаться. Ему оказали доврачебную помощь, но до прибытия "скорой" мужчина скончался. По предварительным данным, причиной стала сердечная недостаточность на фоне употребления наркотических средств. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее покойный избивал свою жену. Побои были зафиксированы в 2017 году.

Фото: Piter.TV