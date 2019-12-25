Полицейские ищут виновника стрельбы в ходе дорожного конфликта на Выборгском шоссе

полиция устанавливает виновника стрельбы в ходе дорожного конфликта

Накануне, 19 октября, около 17 часов вечера в полицию Выборга поступила информация из больницы. В отчете говорилось, что в приемный покой обратился 45-летний мужчина с ранением из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По словам потерпевшего, он ехал из Кудрово в Выборг на такси. На Выборгском шоссе между таксистом и водителем автомобиля "ВАЗ – 2114" произошел конфликт, в результате которого последний из травматического пистолета несколько раз выстрелив в сторону такси, попав в пассажира.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Полиция разыскивает стрелка. В каком состоянии пострадавший пассажир такси, не уточняется.

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Фото: Piter.tv