На Хошимина полиция ликвидировала очередное подпольное казино

В результате установлен и задержан организатор подпольного казино: 45-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Сотрудники экономической полиции Петербурга ликвидировали очередное подпольное казино. Незаконное заведение располагалось в 4-комнатной квартире в доме 7 корпус 1 по улице Хошимина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обыска полицейские изъяли 24 игровых автомата, 20 персональных компьютеров, оборудованных для азартных игр. В отдел полиции для разбирательства были доставлены двое администраторов, охранник и два клиента заведения. В результате установлен и задержан организатор подпольного казино: 45-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники экономической полиции задержали организаторов подпольного игорного заведения на Горной улице в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области