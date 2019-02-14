Полицейские задержали петербуржцев, реализовавших сильнодействующие препараты без рецепта

Подозреваемые 25 марта отправили 14 посылок с сильнодействующими веществами.

Полицейские Петербурга в ходе проведения оперативно-следственных действий задержали 34-летнюю женщину и 39-летнего курьер, незаконно отправляющих рецептурные сильнодействующие препараты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и ЛО.

По предварительной информации, подозреваемые создали интернет-магазины, где сбывали сильнодействующие препараты без рецептов. Женщина выполняла функцию администратора и оператора, мужчина исполнял роль "курьера". По месту проживания злоумышленников изъяты рецептурные лекарственные средства, рецептурные бланки с печатями, квитанции почтовых отправлений, мобильные телефоны, банковские карты.

Подозреваемые 25 марта отправили 14 посылок с сильнодействующими веществами. Вес запрещенных веществ в каждой посылки не превышает 50 грамм. Отправления в настоящее время задержаны в сортировочном центре.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv