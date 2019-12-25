Подмосковные врачи рассказали о полезном новогоднем меню

Инна Пичугина отметила, что в новогоднюю ночь можно отойти от привычной диеты, так как на столе все равно будет вредная еда.

Вопрос составления меню для новогоднего стола сейчас становится особенно актуальным. Многие хотят порадовать себя и своих близких вкусной и сытной едой. О том, какие блюда выбрать, рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Инна Пичугина отметила, что в новогоднюю ночь можно отойти от привычной диеты, так как на столе все равно будет вредная еда. При этом некоторые правила все же соблюдать стоит. Нельзя голодать на протяжении дня перед праздником, иначе потом употребление большого количества еда плохо скажется на ЖКТ.

Также специалист не рекомендует использовать "покупной" майонез. Его можно заменить на нежирную сметану, натуральный йогурт. Или можно приготовить майонез дома. Колбасу в салате можно заменить на нежирное мясо. На столе должно быть больше овощей и фруктов, вместо магазинных соков – домашние морсы и компоты. Также специалист не советовала готовить много, чтобы потом доедать все на протяжении праздников.

Назван быстрый и правильный способ похудения к Новому году.

Фото: pixabay