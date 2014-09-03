Петербургский врач развеяла миф о пользе черники для зрения

В Петербурге и Ленобласти начался сезон сбора черники. Действительно ли ягода оказывает пользу для зрения, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Марова.
Специалист рассказала, что черника может повлиять лишь на ночное зрение, ягода может его слегка улучшить. А вот влиять на остроту зрения черника может маловероятно.
Только в профилактике в совокупности с другими положительными свойствами черники.
Светлана Марова
При этом, в чернике содержится высокая концентрация антиоксидантов, которые профилактируют онкологические заболевания.
Ранее петербуржцам рассказали о полезных свойствах малины.
Фото: Piter.tv
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