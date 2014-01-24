Житель Кудрово напал на мужчину с канцелярским ножом

Потерпевшего госпитализировали медики скорой помощи, преступника задержали на месте.

Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 26 мая в ходе патрулирования территории возле дома 11 по Пражской улице сотрудники специального полка полиции выявили факт совершения особо тяжкого преступления. Предварительно, в результате внезапного конфликта, 37-летний местный житель, используя лезвие от канцелярского ножа, нанес множественные резаные раны шеи и ноги 34-летнему мужчине.

Потерпевшего госпитализировали медики скорой помощи, преступника задержали на месте.

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант ранил соотечественника ножом в деревне Дубицы. Заведено дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Фото: Piter.TV