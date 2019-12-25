Мигрант ранил соотечественника ножом в деревне Дубицы

Следственными органами возбуждено уголовное дело против подозреваемого по пункту 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Утром 26 мая, в 09:12, полиция получила сигнал о произошедшем инциденте с применением ножа в деревенском доме №6 на улице Музыкантов в населённом пункте Дубицы Гатчинского района Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили потерпевшего — 34-летнего жителя Таджикистана с серьёзными ранениями грудной клетки и брюшной полости. Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Позднее днём, в результате оперативных действий полиции, на проспекте Энгельса был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 24-летний гражданин Республики Таджикистан, ранее имевший судимость и проживавший в деревне Горки Гатчинского района.

Следственными органами возбуждено уголовное дело против подозреваемого по пункту 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Задержанный находится под стражей на основании положений статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцу ранили щеку ножом во время драки на Помяловского.

Фото: Piter.TV