Петербуржцу ранили щеку ножом во время драки на Помяловского

Нападавшим оказался другой участник инцидента, в отношении которого правоохранительные органы составили административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Вечером 26 мая в Петербурге возле дома на улице Помяловского между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Безработный горожанин в ходе конфликта получил ножевое ранение в лицо и плечо, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в Александровскую больницу, где медики зафиксировали наличие колото-резаной раны на левой стороне лица и предплечья. Его самочувствие на сегодняшний день определяется как удовлетворительное, но состояние средней степени тяжести сохраняется.

Нападавшим оказался другой участник инцидента, в отношении которого правоохранительные органы составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. После задержания злоумышленник помещён в специальное учреждение временного содержания.

Теперь следствие рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по данному происшествию.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный надругался над несовершеннолетней на территории ПВЗ в Сосновом Бору.

Фото: Piter.TV