Двое гатчинских воров железнодорожных деталей получили условные сроки

Ранее с целью обогащения они похитили тонну шайб, болтов и крестовин с ж/д путей.

В Гатчинском городском суде Ленобласти вынесли приговор двум мужчинам, которых обвиняют в покушении на кражу. Год назад полиция застукала их за похищением тонны железнодорожных деталей, которые фигуранты дела хотели сдать в пункт приема металлолома, – сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судом было установлено, что преступление было совершено в августе 2023 года. С территории перегона станции Гатчина-Варшавская - Сиверская злоумышленники собрали большое количество железнодорожных шайб, болтов и крестовин. Сотрудники полиции поймали их с поличными.

С учетом позиции государственного обвинителя Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры суд приговорил одного мужчину к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, второго – к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее мы сообщали, что на перегоне Новая Деревня — Лахта сошел с рельсов грузовой тепловоз.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура