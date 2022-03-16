Двое гатчинских воров железнодорожных деталей получили условные сроки

В Гатчинском городском суде Ленобласти вынесли приговор двум мужчинам, которых обвиняют в покушении на кражу. Год назад полиция застукала их за похищением тонны железнодорожных деталей, которые фигуранты дела хотели сдать в пункт приема металлолома, – сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Судом было установлено, что преступление было совершено в августе 2023 года. С территории перегона станции Гатчина-Варшавская - Сиверская злоумышленники собрали большое количество железнодорожных шайб, болтов и крестовин. Сотрудники полиции поймали их с поличными.
С учетом позиции государственного обвинителя Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры суд приговорил одного мужчину к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, второго – к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Ранее мы сообщали, что на перегоне Новая Деревня — Лахта сошел с рельсов грузовой тепловоз.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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