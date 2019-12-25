У стадиона "Санкт-Петербург" задержали объявленного в международный розыск китайца

Мужчина скрывался год, но любовь к футболу вывела его на чистую воду.

На Крестовском острове задержали китайца, которого объявили еще в августе 2020 года в международный розыск. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину увидели 2 июля возле стадиона "Санкт-Петербург". Полицейские сразу же задержали любителя футбола.

Известно, что 31-летнего злоумышленника искали в КНР целый год, но он успешно скрывался.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ЖК "Чистое небо" наркоман устроил погром в подъезде. В полицию жильцы уже устали обращаться, потому что нет ответной реакции.

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