В ЖК "Чистое небо" наркоман устроил погром в подъезде

Мужчина под кайфом "избил" лифт и сломал ручку двери, а затем завалился спать на пол на лестничной площадке.

В Приморском районе дебошир, находящийся в состоянии наркотического опьянения, ночью разнес подъезд дома. Об этом сообщили жильцы ЖК "Чистое небо" в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам автора поста, молодой человек в ночь на 3 июля устроил погром в подъезде дома № 69 по Комендантскому проспекту. Парень бил кулаками по лифту, орал матом в парадной, рыдал и пытался проникнуть в квартиру своей сожительницы. Девушка ему дверь не открыла. Отношение любимой разозлило наркомана и он начал еще громче выть в подъезде, а затем сломал дверную ручку и звонок у квартиры подруги. Утомившись, мужчина лег спать посреди лестничной клетки.

Как отмечает автор поста, парень давно пугает соседей, им приходится ходить с газовыми баллончиками. Он часто бьет свою девушку, которая как раз и живет в ЖК "Чистое небо". В полицию жильцы дома обращались, но ответную реакцию не получили.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с высоты многоэтажки ЖК "Чистое небо" упал мужчина.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург