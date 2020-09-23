С высоты многоэтажки ЖК "Чистое небо" упал мужчина

Сегодня, 3 июля, в Приморской районе в результате падения из окна погиб мужчина. Об этом сообщили свидетели случившегося в социальных сетях.
Труп горожанина обнаружили соседи рядом с домом № 16 по Плесецкой улице. Фотографии произошедшего они опубликовали в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Сейчас на место событий прибыли правоохранители. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv сообщили, что жительница Кудрово вылезла из окна многоэтажки с одеялом и криками о помощи. Прохожим пришлось ловить ее.
Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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