С высоты многоэтажки ЖК "Чистое небо" упал мужчина

Тело погибшего обнаружили соседи.

Сегодня, 3 июля, в Приморской районе в результате падения из окна погиб мужчина. Об этом сообщили свидетели случившегося в социальных сетях.

Труп горожанина обнаружили соседи рядом с домом № 16 по Плесецкой улице. Фотографии произошедшего они опубликовали в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сейчас на место событий прибыли правоохранители. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жительница Кудрово вылезла из окна многоэтажки с одеялом и криками о помощи. Прохожим пришлось ловить ее.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург