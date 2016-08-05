  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Лисьем Носу поймали кабанчика, который разгуливал по поселку неделю
Сегодня, 16:52
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Лисьем Носу поймали кабанчика, который разгуливал по поселку неделю

0 0

Местные жители прозвали животное Жориком и Хрюком.

В Лисьем Носу в Петербурге отловили кабанчика, гулявшего по поселку последнюю неделю. Об этом пишет 10 апреля телеканал "Санкт-Петербург"

Местные жители прозвали животное Жориком и Хрюком. Его поймали, посадили в клетку и увезли пока в неизвестном направлении. Кабанчик подходил к людям и просил еды. Изначально думали, что Жорик дикий, но позже появилось предположение: он сбежал от людей. Скорее всего, кабан домашний. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец спас истощенного тюлененка около Яхтенного моста. Ластоногого доставили в Центр помощи морским млекопитающим, его выхаживают. 

Фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo 

Теги: кабан, лисий нос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии