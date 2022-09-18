Жители Петербурга продолжают "тихую охоту" в лесах Ленобласти

Корзины и ведра горожан пополняются трубчатыми лисичками, подосиновиками.

Петербуржцы продолжают собирать грибы в лесах Ленобласти. Своими результатами "тихой охоты" грибники делятся в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Судя по публикациям сообщества, жители Северной столицы пополняют корзины и ведра трубчатыми лисичками, подосиновиками во Всеволожском, в Курортном, Выборгском и других районах области. Кроме того, значительная часть любителей "тихой охоты" активно собирает клюкву.

Ранее мы рассказывали о том, что в лесах Ленобласти продолжают собирать грибы.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Людмила Курская, Андрей Иванов)