Под Петербургом мужчина похитил сестру и заставил ее переоформить жилье на себя

В этот же день его задержали правоохранители.

Полицейские задержали жителей Волосовского района, подозреваемых в похищении женщины с целью переоформления документов на дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 7 сентября обратилась 48-летняя жительница деревни Старые Раглицы, работающая почтальоном. Женщина сообщила, что в поселке Калитино ее 50-летний родной брат вместе с его 55-летней сожительницей силой усадили ее в автомобиль и вывезли в лес. Там злоумышленники заставили потерпевшую подписать документ о переоформлении частного дома на ее брата, после чего отпустили. В этот же день их задержали правоохранители.

Подготовленные полицией материалы были переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Ранее на Piter.TV: в Мурино задержали еще одного подозреваемого в похищении человека на Толубеевском проезде.

Фото: Piter.TV