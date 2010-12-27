В среду петербуржцам пообещали +7 градусов

Днем 16 октября возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В среду, 16 октября, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Ночью и утром в большинстве районов Северной столицы возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем прогреется до плюс 5-7 градусов. На юге Ленобласти местами ожидается до плюс 10 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться. Спасатели предупреждают автомобилистов, что ночью и утром 16 октября на дорогах может быть скользко.

Ранее мы писали, что один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на Скандинавском шоссе.

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