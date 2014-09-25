До +5 градусов ожидается в Петербурге 7 марта

А также сильные порывы ветра.

Под конец рабочей недели в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня будут колебаться от +1 до +3 градусов. Днем ожидается повышение температуры воздуха до +3...+5 градусов.

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью в прибрежных районах местами порывы до 15 м\с. Атмосферное давление будет повышаться.

Тем временем в Ленинградской области завтра местами, преимущественно на востоке, 7 марта пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный ночью 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+8 градусов.

Фото: Piter.TV