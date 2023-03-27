В Ленобласти 7 марта ожидаются порывы ветра до 15 м/с и мокрый снег

Ночью на дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода перед приближающимися выходными. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на востоке, 7 марта пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный ночью 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+8 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: unsplash (Florencia Viadana); МЧС