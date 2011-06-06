В Петербурге 5 марта ожидается мокрый снег с дождем

Температура воздуха – +2... +4 градуса.

В предстоящую среду в Северной столице будет облачная погода, которая принесет с собой ночью на местах небольшой снег и мокрый снег с дождем в дневное время суток, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью опустятся до -1... -3 градусов, во второй половине дня ожидается повышение до +2... +4 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем понижаться.

Напомним также, что в Ленинградской области завтра пройдёт небольшой снег, утром и днем, начиная с западных районов, мокрый снег с дождем. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV