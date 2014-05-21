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В Ленобласти 5 марта будут идти снег с дождем
Сегодня, 15:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 5 марта будут идти снег с дождем

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Порывы ветра до 15 м/с.

В Ленинградской области в среду ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 5 марта местами пройдёт небольшой снег, утром и днем, начиная с западных районов, мокрый снег с дождем. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash (Anne Nygård); МЧС

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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