Днем 5 февраля в Петербурге ожидается до -7 градусов

На дорогах гололедица.

В предстоящую среду в Северной ожидается облачная с прояснениями погода, которая не принесет ощутимых осадков. В конце дня ожидается выпадение небольшого снега, – сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до -13... -15 градусов. Местами ожидается понижение температуры воздуха до -18 градусов. Во второй половине дня синоптики прогнозируют до -5... -7 градусов.

Ветер ночью восточный, юго-восточный слабый, днем юго-восточный, южный умеренный. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление в ночное время суток существенно не изменится, в дневное – пойдет на понижение.

Напомним, что в Ленинградской области завтра пройдет небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер ночью восточный, юго-восточный 2-7 м/с, днем юго-восточный, южный 6-11 м/с.

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