30 января в Петербурге ожидается новый тепловой рекорд

Температура в течение суток может достигнуть отметки в +6 градусов.

Предстоящий четверг в Северной столице будет аномально теплым для января. Облачная погода принесет с собой осадки: ночью – дождь, днем – небольшой дождь. Об этом стало известно из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Значения столбиков термометров в течение суток, вероятно, будет достигать +4... +6 градусов. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов утверждает, что 30 января температура воздуха побьет тепловой рекорд, установленный в 2016-м году (+4,8 градуса).

Ветер южный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо меняться, а утром и днем пойдет на повышение.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток – от +1 до +6 градусов.

Фото: Telegram/ Александр Колесов. О погоде в Петербурге