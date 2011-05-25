В Петербурге 27 февраля будет облачно с прояснениями

Температура воздуха днем +1... +3 градуса.

В четверг в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой снег ночью. Днем существенных осадков не прогнозируется, – ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до -1... -3 градусов. Во второй – температура воздуха будет колебаться в районе +1... +3 градусов.

Ветер южных направлений слабый. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Напомним также, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днем также ожидаются местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -10, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV