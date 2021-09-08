В Ленобласти 27 февраля пройдут небольшие осадки

Днем 0...+5 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 27 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днем также ожидаются местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер южных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -10, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Февраль 2025 года в Петербурге может стать самым "сухим" за последние 13 лет.

Фото: unsplash (Erda Estremera); МЧС