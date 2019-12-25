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Февраль 2025 года в Петербурге может стать самым "сухим" за последние 13 лет
Сегодня, 9:42
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Февраль 2025 года в Петербурге может стать самым "сухим" за последние 13 лет

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Всего в этом месяце получится менее 25 миллиметров осадков, что меньше 70% от нормы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал об осадках в городе, которые ожидаются в ближайшие дни. 

В Северной столице 26 февраля появится солнце, а вечером с запада приблизится атмосферный фронт. Он принесет небольшой снегопад. 

Будет это в самом конце дня, в районе 21 часа, и снега этого так мало, что на дороге, скорее всего, ничего и не останется. 

Александр Колесов, синоптик 

А ночью и утром 28 февраля снег получится почувствовать – он будет мокрым, но количество его составит 2-3 миллиметра. 

Так, в феврале в Петербурге было мало осадков: всего в этом месяце получится менее 25 миллиметров, что меньше 70% от нормы. За последние 13 лет февраль 2025 года может стать самым "сухим". 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, осадки, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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