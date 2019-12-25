Февраль 2025 года в Петербурге может стать самым "сухим" за последние 13 лет

Всего в этом месяце получится менее 25 миллиметров осадков, что меньше 70% от нормы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал об осадках в городе, которые ожидаются в ближайшие дни.

В Северной столице 26 февраля появится солнце, а вечером с запада приблизится атмосферный фронт. Он принесет небольшой снегопад.

Будет это в самом конце дня, в районе 21 часа, и снега этого так мало, что на дороге, скорее всего, ничего и не останется. Александр Колесов, синоптик

А ночью и утром 28 февраля снег получится почувствовать – он будет мокрым, но количество его составит 2-3 миллиметра.

Так, в феврале в Петербурге было мало осадков: всего в этом месяце получится менее 25 миллиметров, что меньше 70% от нормы. За последние 13 лет февраль 2025 года может стать самым "сухим".

Фото: Piter.TV