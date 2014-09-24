27 декабря в Северной столице продолжит лить дождь

Температура воздуха днем – 0... +2 градуса.

К концу рабочей недели в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-западное УГМС".

Столбики термометров ночью могут опуститься до -1 градуса, а днем покажут 0... +2 градуса. Ветер западных направлений будет умеренным. Атмосферное давление ночью будет повышаться и днем не поменяется.

Напомним, ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов говорил о том, что к 20 и 30 декабря воздух в Северной столице прогреется до +6 градусов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion)