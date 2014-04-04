В Петербурге 26 марта будет облачно и дождливо

Температура воздуха днем – +4...+6 градусов.

В предстоящую среду в Северной столице ожидается облачная погода, которая принесет с собой умеренный дождь в ночное время суток и небольшой дождь днем. Об этом сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью будет колебаться у отметок +2...+4 градуса, днем – поднимется до +4...+6 градусов.

Ветер ночью юго-западный умеренный, днем северных направлений слабый. Атмосферное будет ночью слабо понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области 26 марта ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрыми снегом. Днем в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Утром в отдельных районах также возможен слабый туман. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северных направлений 2-7 м/с.

Фото: Piter.TV