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В Ленобласти 26 марта пройдёт дождь
Сегодня, 15:16
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В Ленобласти 26 марта пройдёт дождь

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Утром в отдельных районах также возможен слабый туман.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 26 марта ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрыми снегом. Днем в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Утром в отдельных районах также возможен слабый туман. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+7 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. 

Фото: unsplash (Osman Rana); МЧС

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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