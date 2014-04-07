В Петербурге 26 февраля ожидается до +1... +3 градусов

Ночью и утром на дорогах гололедица.

В среду в Северной столице ожидается переменная облачность без каких-либо существенных осадков. По данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ветер будет юго-западных, южных направлений, слабый.

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до -1... -3 градусов, местами прогнозируется до -5. Во второй – ожидается повышение температуры воздуха до +1... +3 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области завтра также не ожидается существенных осадков, а петербуржцев, по прогнозу Александра Колесова, теплая погода ожидает в самые ближайшие дни.

Фото: Piter.TV