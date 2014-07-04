Петербуржцев 22 марта будут ожидать "температурные качели"

Но ожидается понижение температуры до -8, днем – повышение до +7 градусов.

В предстоящую субботу в Северной столице ожидается малооблачная погода, которая не принесет с собой осадков. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до -3...-5 градусов, местами до -8. Днем столбики термометров будут колебаться в районе отметки +5...+7 градусов, – данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Атмосферное давление, по данным синоптиков, будет слабо повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра будет без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами -13...-18, днем +3...+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее стало известно, что до конца месяца в городе будет постепенно повышаться среднесуточная температура.

Фото: Piter.TV