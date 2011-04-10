21 декабря в Петербурге ожидается сильный ветер

Температура воздуха днем – -1... +1 градусов.

В предстоящую субботу, 21 декабря, в Северной столице ожидается облачная погода, которая принесет с собой осадки в виде снега и мокрого снега, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер западный, юго-западыный умеренный. Ночью в прибрежных районах, рядом с Финским заливов, местами ожидаются порывы до сильного (15-17 м/с)

Столбики термометров ночью покажут -2... -4 градуса. Днем температура будет колебаться в районе нуля градусов. На дорогах ожидается сложная обстановка и гололедица. Атмосферное давление ночью повыситься, днем существенных изменений претерпевать не будет.

Ранее власти Петербурга в связи с сильным ветром и гололедицей объявили "желтый" уровень погодной опасности на период с 21 часов 20 декабря до вечера субботы.

Фото: Piter.TV