20 декабря в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

Росгидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра и гололедице.

С 21 часа 20 декабря в Северной столице на сутки объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра и гололедно-изморозевыми отложениями на улицах города, – сообщают в пресс-службе Администрация Санкт-Петербурга.

Согласно информации от Росгидрометцентра, вблизи Финского залива и других прибрежных районах региона скорость ветра может достигать 15-17 м/с.

Правительство Санкт‑Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что 21 декабря в Ленинградской области ожидается сложная обстановка на дорогах.

Фото: Piter.TV