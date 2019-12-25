В Петербурге 19 марта ожидается до +5 градусов

Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В среду в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой мокрый снег на местах, – данные прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня будут колебаться в районе 0...+2 градусов, во второй – температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов.

Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Их скорость может достигать 15 м/с. В связи с этим ранее сообщали об ухудшении погодных условий.

Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Помимо этого, в Смольном объявили "желтый" уровень погодной опасности в связи с ухудшением погоды 20 марта. По данным МЧС, в четверг также ожидается сильный ветер, доходящий в своих порывах до 15 м/с.

Фото: Piter.TV