В Петербурге 20 февраля ожидается от -2 до -4 градусов

Существенных осадков не предвидится.

В предстоящий четверг в Северной столице ожидается переменная облачность без каких-либо существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, – сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до -12... -14, а местами и до -16... -18 градусов. Во второй половине – температура воздуха повысится до -2... -4 градусов.

Местами на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышаться на протяжении суток.

Напомним, что в Ленинградской области завтра местами пройдёт небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью 1-5 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, местами -18...-23, днем -2...-7 градусов, местами до -10. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV