Мокрый снег выпадет в Петербурге 1 февраля

Температура воздуха – -1... +1 градус.

В предстоящую субботу в Северной столице будет стоять облачная погода, которая принесет с собой местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ночью и днем. Об этом стало известно из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров завтра будут колебаться в районе отметки в 0 градусов с незначительным переходом в плюс и минус. В первой половине дня ожидается переменный слабый ветер, во второй – северный, северо-западный, умеренный. На дорогах возможно возникновение гололедицы.

Атмосферное давление в ночное время суток существенно не изменится, в дневное – будет понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдут осадки виде мокрого снега. Ночью местами ожидается туман. Днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северный, северо-западный 4-9 м/с.

Фото: Piter.TV