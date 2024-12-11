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В Ленобласти 1 февраля пройдёт мокрый снег
Сегодня, 13:39
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В Ленобласти 1 февраля пройдёт мокрый снег

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Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса.

В Ленинградской области в первый февральский день ожидается облачная погода. Прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 1 февраля пройдут осадки виде мокрого снега. Ночью местами ожидается туман. Днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash (Thom Holmes); МЧС

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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