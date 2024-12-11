В Ленобласти 1 февраля пройдёт мокрый снег

В Ленинградской области в первый февральский день ожидается облачная погода. Прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В большинстве районов 1 февраля пройдут осадки виде мокрого снега. Ночью местами ожидается туман. Днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северный, северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. На дорогах местами гололедица.
Фото: unsplash (Thom Holmes); МЧС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все