В Петербурге 19 февраля ожидается небольшой снег

Температура воздуха – -4... -6 градусов.

В предстоящую среду в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой снег на местах. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер северо-западный, западный умеренный, а столбики термометров ночью могут опуститься до -8... -10 градусов, местами – до -12... -15. Днем температура воздуха будет колебаться в районе -4... -6 градусов.

На дорогах возможно образование гололедицы, а атмосферное давление будет повышаться в течение суток.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днем местами также пройдёт снег. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, местами при прояснениях -17...-22, днем -3...-8 градусов, местами до -11. На дорогах гололедица.

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