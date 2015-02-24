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В Петербурге 18 февраля будет облачно с прояснениями
Сегодня, 20:30
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В Петербурге 18 февраля будет облачно с прояснениями

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Температура воздуха ночью может опуститься до -18 градусов.

Во вторник в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на местах прогнозируют небольшой снег, а днем – так же небольшой, местами умеренный снег. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня могут опуститься до -12... -14 градусов, местами – до -16... -18. Днем ожидается понижение температуры воздуха до -4... -6 градусов.

На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление  ночью существенно не изменится, днём будет слабо понижаться. Ветер ночью западных направлений слабый, днём западный, юго-западный умеренный.

Напомним, что в Ленинградской области завтра температура воздуха ночью может опуститься до -12...-17 градусов, местами -22...-27, днем – до  -4...-9 градусов, на востоке местами до -12.

Фото: Piter.TV

Теги: погода в петербурге, погода в феврале
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Погода,

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