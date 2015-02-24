В Петербурге 18 февраля будет облачно с прояснениями

Температура воздуха ночью может опуститься до -18 градусов.

Во вторник в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на местах прогнозируют небольшой снег, а днем – так же небольшой, местами умеренный снег. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня могут опуститься до -12... -14 градусов, местами – до -16... -18. Днем ожидается понижение температуры воздуха до -4... -6 градусов.

На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо понижаться. Ветер ночью западных направлений слабый, днём западный, юго-западный умеренный.

Напомним, что в Ленинградской области завтра температура воздуха ночью может опуститься до -12...-17 градусов, местами -22...-27, днем – до -4...-9 градусов, на востоке местами до -12.

Фото: Piter.TV