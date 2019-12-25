В пятницу воздух в Петербурге прогреется до +9 градусов

Во второй половине дня пройдет небольшой дождь.

В пятницу, 15 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Северной столице похолодает до +3…+5 градусов. Днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов. Ветер подует с юга умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что первый снег выпадет в Петербурге уже в октябре.

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