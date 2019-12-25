В Петербурге 14 марта ощутимо похолодает

Температура воздуха днем опустится до -2 градусов.

Под конец рабочей недели в Северной столицы ожидается облачная погода, которая принесет с собой местами мокрый и сильный снег ночью, а также небольшой, местами умеренный снег днем. В первой половине дня в отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега, – данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в ночное время опустятся до -1...-3 градусов, в дневное – покажут 0...-2 градуса. Ветер восточный, юго-восточный, ночью переходящий к северному, северо-западному умеренному, днем местами порывы до сильного. Ранее МЧС предупреждало, что порывы ветра достигнут до 15 м/с, на дорогах будет сложная обстановка.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем – повышаться.

Напомним также, что в Ленинградской области завтра днем в большинстве западных районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, на востоке – мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный, переходящий к северному, северо-западному ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Leonardo)