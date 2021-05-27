До -7 ожидается местами в Петербурге 12 апреля

Днем ожидается небольшой обычный и мокрый снег.

В субботу, 12 апреля, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков на город не выпадет, а днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, вечером – с дождем, – передают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По данным синоптиков, температура воздуха предстоящей ночью опустится до -3...-5 градусов, в пригороде местами до -7. Днем ожидается повышение температуры до +2...+4 градусов.

Ветер ночью северо-западный, западный, переходящий к юго-западному умеренный, днем западный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

Ранее мы рассказывали, что в Ленинградской области ночью местами пройдёт небольшой снег. Днем ожидается умеренный снег, мокрый снег, вечером на западе Ленобласти местами с дождем. Ветер ночью северо-западный, западный, переходящий к юго-западному 4-9 м/с, днем западный, юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами до -13, днем -1...+4 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

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