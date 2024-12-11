В Петербурге 11 будет облачно с прояснениями

Температура воздуха днем – 0... -2 градуса.

В предстоящий вторник в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшие осадки в виде снега на местах. Ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман, – следует из сообщения ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до значения в -4... -6 градусов. Во второй половине дня температура воздуха будет колебаться в районе нуля с возможным понижением до -2 градусов.

Ветер западных направлений, слабый. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет понемногу понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра местами пройдёт небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV